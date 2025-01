Przelała się czara goryczy. Kolega Lewandowskiego stawia ultimatum. Ma dosyć

Jeśli dojdzie do rozstania, niewykluczone, że Andreas Christensen wróci do Premier League. Zainteresowanie pozyskaniem doświadczonego defensora wyraża bowiem Brentford. Funkcję menedżera sprawuje tam Duńczyk Thomas Frank i to on wykazuje największą aktywność w operacji sprowadzenia swojego rodaka do Anglii.