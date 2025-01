Radosław Majdan wziął winę na siebie. Jego pierwsza żona mówiła o rozwodzie

" Pierwsza żona była ciepłą, wrażliwą osobą, ja byłem wtedy niedojrzały, miałem 25 lat i rozstaliśmy się w bardzo dobrych relacjach. Do dzisiaj, jak się widujemy, to zawsze ze sobą porozmawiamy, mamy duży szacunek " - mówił po latach Radosław Majdan w rozmowie z Żurnalistą.

Radosław Majdan rozwiódł się z pierwszą żoną

Cała Polska pamięta burzliwy związek Radosława Majdana z Dodą, ale niewiele osób kojarzy pierwszą żonę piłkarza. Sylwia Majdan jest dziś projektantką mody i świetnie odnalazła się w show biznesie. Jej najlepszą przyjaciółką jest Katarzyna Bujakiewicz i to właśnie z nią Majdan pojawiła się w programie "halo tu polsat".

Sylwia Majdan potrzebowała po rozwodzie pomocy Katarzyny Bujakiewicz

W "halo tu polsat" Bujakiewicz i Majdan opowiedziały o swojej przyjaźni, która narodziła się w... saunie . Wtedy pomocy w sprawach sercowych potrzebowała aktorka. Później jednak w poważniejszej sytuacji znalazła się jej wtedy już przyjaciółką. Bujakiewicz opowiedziała o tym, co działo się tuż po rozwodzie. Przyjęła wtedy załamaną rozstaniem Majdan do siebie.

"Zamieszkałyśmy przez chwilę, popłakałyśmy. (...) Była intensywna przeprowadzka. Przenosiłyśmy rzeczy. Sylwia miała króliczka, którego postanowiłam wyprowadzać na spacer. To były momenty, gdzie dwie blondynki na koturnach wyprowadzały małego czarnego królika na spacer. Uwielbiam to" - wspominała Bujakiewicz. Ich przyjaźń przetrwała do dzisiaj.