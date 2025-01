0:5 na tablicy wyników, a potem zwrot akcji. Ten mecz wymknął się spod kontroli

W jednym z nich udział wzięła Iga Świątek. Polka w półfinale walczyła do ostatniej kropli potu z Madison Keys . Ostatecznie do finału weszła Amerykanka, a tam wspólnie z Aryną Sabalenką stworzyła kolejne wspaniałe widowisko i z pełną świadomością może stwierdzić, że wystąpiła w dwóch najlepszych meczach tegorocznego Australian Open pań. W przypadku panów trzeba wskazać oczywiście ćwierćfinałowe spotkanie między Novakiem Djokoviciem i Carlosem Alcarazem.

Szalony mecz w Linz. 13 przełamań i powrót z tenisowego niebytu

Mowa o starciu pierwszej rundy imprezy rangi WTA 500 w austriackim Linz, gdzie z numerem jeden rozstawiona jest Karolina Muchova. Czeszka w pierwszej rundzie miała jednak wolny los, w przeciwieństwie do Wiktoriji Tomowej, która mierzyła się z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro, która to w Australii postawiła się Arynie Sabalence. Spotkanie rozpoczęło się od pewnego prowadzenia faworytki 5:0. Hiszpanka straciła jednak swoją zaliczkę, a Bułgarka jakimś cudem doprowadziła do tie-breaka.