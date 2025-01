Wicemistrzyni świata nagle zrezygnowała ze sportu. Teraz zarabia miliony

Elizabeth Cambage jeszcze kilka lat temu brylowała na arenach międzynarodowych, odnosząc naprawdę imponujące sukcesy. 33-latka w 2009 roku dołączyła do seniorskiej reprezentacji Australii, z którą sięgnęła m.in. po brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku i srebrny medal na mistrzostwach świata w Hiszpanii w 2018 roku . Równie wielkie sukcesy Australijka odnosiła w koszykówce klubowej - występowała bowiem w kobiecej lidze NBA w barwach takich klubów jak m.in. Dallas Wings, Las Vegas Aces, czy Los Angeles Sparks.

Liz Cambage zarabia na życie na platformie dla dorosłych

W 2022 roku Liz Cambage dość niespodziewanie zakończyła współpracę z klubem z Los Angeles i przeszła na sportową emeryturę. Wkrótce potem Australijka poszła w ślady m.in. siatkarki Keyli Alves i założyła konto na platformie dla dorosłych, Only Fans. Emerytowana już koszykarka daje tam upust swojej wyobraźni, publikując różnego rodzaju zdjęcia. Działalność Cambage nie wszystkim kibicom przypadła do gustu. "Chce łatwych pieniędzy, pokazując nieznajomym, swoją...", "Nie jest to takie imponujące, jak się wydaje" - takie komentarze internautów zobaczyć możemy na profilach byłej koszykarki w mediach społecznościowych.