Na kilka dni przed 33. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Anna Lewandowska nadała w mediach społecznościowych komunikat, w którym ogłosiła, że i w tym roku dołącza do akcji Jerzego Owsiaka . "Kochani, już od wielu lat razem z moim mężem Robertem wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I również w tym roku się angażujemy. Jeżeli chodzi o mnie, przekazałam w tym roku miejsce na Camp by Ann w maju . Jak dobrze wiecie, obozy cieszą się ogromnym powodzeniem. Dostać się na ten obóz też wcale nie jest łatwo, natomiast tutaj przede wszystkim chciałam powiedzieć, że wspieramy WOŚP i dlatego miejsce na ten jakże ważny obóz chciałabym przeznaczyć na licytację" - poinformowała.

Zbieg okoliczności sprawił, że podczas gdy trwa finał WOŚP, żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony przebywa nie w Hiszpanii, a w kraju. Rozpoczął się "camp by Ann", czyli wieloletnia sportowa inicjatywa "Lewej". Do Starej Wsi zjeżdżają trenerzy i uczestniczki obozu, by przez kilka dni wspólnie ćwiczyć i motywować się do prowadzenia zdrowego trybu życia. Osoby zainteresowane wylicytowaniem miejsca na majowej edycji imprezy za pośrednictwem mediów społecznościowych mogą podejrzeć, jak wygląda ona od środka.