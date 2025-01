Jacek Kurski przez kilka lat zarządzał Telewizją Polską i podejmował decyzje ważne także dla kibiców. Mimo że z TVP nie jest związany od dłuższego czasu, i tak interesuje się tym, co dzieje się wokół redakcji. W zeszłym roku miał przygotować raport , wedle którego ważną rolę w procesie zmian przy Woronicza po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska odegrać miała redakcja TVP Sport. To jej studio miało posłużyć do przygotowania pierwszego odcinka programu "19.30", który zastąpił wieczorne "Wiadomości".

