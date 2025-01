Sensacja w lidze siatkarzy. Rewelacja PlusLigi zatrzymana, gra się załamała

Steam Hemarpol Norwid Częstochowa od kilku kolejek zadomowił się na szóstym miejscu w tabeli PlusLigi . Dość długo zajmował je pewnie i - dzięki świetnym rezultatom - nie był przesadnie zagrożony przez rywali. Ostatnio to się jednak zmieniło.

Za plecami częstochowian regularnie wygrywać zaczęła bowiem Asseco Resovia. Drużyna z Podkarpacia zanotowała trzy zwycięstwa z rzędu i po ograniu PGE Projektu Warszawa zrównała się punktami z Norwidem . Zespół Cezara Silvy poniedziałkowy mecz z Barkomem Każany Lwów rozpoczęła jednak tak, że można było się spodziewać odbudowania przewagi nad Resovią. Dwie piłki w ataku skończył Patrik Indra , do tego doszedł punkt blokiem i częstochowianie od razu odskoczyli na trzy punkty, a po chwili nawet na cztery.

Siatkarze z Ukrainy zabrali się jednak za odrabianie strat. Dobrze grali w obronie i przegrywali już tylko 8:9. Przewagę gości znów powiększył jednak Indra, choć tym razem zagrywką. Kapitalnie w ataku radził sobie Milad Ebadipour . Irański przyjmujący w ostatnich kolejkach regularnie błyszczy, w pierwszym secie w Tarnowie zdobył atakiem aż dziewięć punktów. Przy stanie 22:19 w grze Norwida coś się jednak zacięło i rywale doprowadzili do remisu 23:23. Dwie kolejne akcje goście jednak wygrali, seta rozstrzygnął Indra.

Gra Norwida Częstochowa się załamała. Barkom Każany Lwów wykorzystał szansę

Drużyna z Częstochowy w tym sezonie jest absolutną rewelacją PlusLigi, choć od kilku spotkań musi radzić sobie bez kontuzjowanego rozgrywającego Quinna Isaacsona . Świetnie zastępuje go jednak Łukasz Żygadło , który w wieku 45 lat z dyrektora sportowego klubu stał się podstawowym zawodnikiem drużyny. Barkom jest bliżej drugiego końca tabeli. Lwowianie walczą z mocnymi zespołami, przed tygodniem urwali seta PGE Projektowi Warszawa, ale też wcześniej przegrali 0:3 z GKS-em Katowice. Zajmują 14. miejsce, to miejsca gwarantującego utrzymanie - zajmuje je PSG Stal Nysa - przed poniedziałkowym meczem tracili sześć punktów.

Drugiego seta z Norwidem rozpoczęli jednak znakomicie. Szybko zdobyli punkt blokiem i zbudowali czteropunktową przewagę. Goście co prawda niemal dopadli rywali, Barkom prowadził już tylko 10:9, ale zdołał szybko odpowiedzieć. Norwid zmienił rozgrywającego, Żygadłę zastąpił Tomasz Kowalski . Po drugiej stronie rozkręcił się jednak Wasyl Tupczij , który do ataków dołączył punktową zagrywkę. Lwowianie zdominowali też środek siatki. Goście byli w stanie odpowiedzieć właściwie jedynie atakami Indry i Barkom wygrał 25:20.

Żygadło wrócił do gry w trzeciej partii. Gra się wyrównała. Goście poprawili grę blokiem, wśród lwowian dobrze prezentował się Ilja Kowaliow. W połowie seta gospodarze zaczęli jednak znów budować przewagę. Dwa błędy popełnił Ebadipour, gra częstochowian zaczęła się załamywać - przegrywali 12:15. Barkom szedł po zwycięstwo, ale po bloku Sebastiana Adamczyka przy ataku Marta Tammearu Norwid miał jeszcze nadzieję na dogonienie gospodarzy, przegrywał bowiem tylko 22:23. W końcówce nie zawahał się jednak Tupczij i zespół z Ukrainy zapewnił sobie co najmniej punkt do ligowej tabeli.