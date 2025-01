Niespodziewane wieści ws. księżnej Kate. Na taką wiadomość czekał cały świat

Księżna Kate przekazała znakomite wieści. "Jestem w remisji"

Księżna Walii we wtorkowe popołudnie niespodziewanie opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podziękowała zespołowi medycznemu The Royal Marsden za opiekę nad nią po diagnozie. Przy okazji podzieliła się ze światem radosną informacją. "Chciałam skorzystać z okazji i podziękować The Royal Marsden za tak dobrą opiekę w ciągu ostatniego roku. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy cicho szli obok Williama i mnie, gdy przechodziliśmy przez to wszystko. Nie mogliśmy prosić o więcej. Opieka i porady, które otrzymaliśmy przez cały czas, gdy byłem pacjentem, były wyjątkowe. (...) To ulga, że teraz jestem w remisji i nadal skupiam się na powrocie do zdrowia. Jak każdy, kto doświadczył diagnozy raka, wie, potrzeba czasu, aby przystosować się do nowej normalności. Jednak z niecierpliwością czekam na satysfakcjonujący rok. Jest wiele rzeczy, których nie mogę się doczekać. Dziękuję wszystkim za ciągłe wsparcie" - przekazała.