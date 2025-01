Peszko z wyraźnym przekazem ws. WOŚP. Zdjęcie z politykiem mówi wszystko

Jurek Owsiak stał się postacią, która budzi wiele skrajnych emocji, mimo prowadzenia fundacji, która rok rocznie bije rekordy zebranych pieniędzy na szczytny cel, którym jest zakup specjalistycznego sprzętu do wielu szpitali w całej Polsce. Owsiak zaczął nawet otrzymywać groźby, a kilka dni temu prokuratura poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który miał oferować 100 tys. złotych za zastrzelenie prezesa WOŚP. Reklama

Peszko i Wieczysta wspierają WOŚP. Tak zdecydowali się wesprzeć 33. finał

Poseł z ramienia Platformy Obywatelskiej - Dominik Jaśkowic, poinformował, że trener Wieczystej Kraków w imieniu klubu przekazał koszulkę na licytację wraz z podpisami piłkarzy pierwszej drużyny.

"Raz do roku wielkie granie, wielkie granie w pomaganie... Kochani razem ze Sławomirem Peszko oraz piłkarzami Wieczystej Kraków zapraszamy do licytacji koszulki klubowej krakowskich Szerszeni! - czytamy we wpisie polityka z Krakowa.

Tym samym Sławomir Peszko jest kolejnym sportowcem, który zaangażował się we wsparcie WOŚP. Poza wspomnianymi Igą Świątek, Robertem Lewandowskim i Justyną Kowalczyk-Tekieli do akcji włączyli się również m.in. Jan Zieliński oraz Piotr Zieliński. Na inny krok zdecydował się za to Adam Małysz. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, który tym razem wsparł Fundację Szczęśliwej Drogi, która we współpracy z marką Hormann i Tatrzańskim Związkiem Narciarskim zorganizowała akcję "Skok do Życia".

Saleta i Michalczewski stanowczo o WOŚP na stronie Interii

Zamieszanie, które powstało w ostatnim czasie wokół Jurka Owsiaka, odbija się szerokim echem, ale po jego stronie w rozmowach z Interią zdecydowanie stanęli Przemysław Saleta oraz Dariusz Michalczewski.

- Myślę, że Jurek Owsiak jest taką osobą, która od zawsze była za wolnością osobistą ludzi. Pojawiały się różnego rodzaju hasła, w tym to najsłynniejsze "róbta, co chceta". To boli osoby, które uważają, że państwo powinno generalnie trzymać obywateli za mordę. To po pierwsze. A druga rzecz jest taka, że sukces też boli i kole w oczy - stwierdził Saleta.

- Ludzie, taka osoba, jak Jerzy Owsiak, ma być bogata. On robi wielkie rzeczy. Zobaczcie, ile szpitali i placówek korzysta z tego sprzętu. Gdzie nie wejdziesz do jakiejś kliniki, jest w niej urządzenie z serduszkiem orkiestry. To jest przecież sukces całego naszego narodu, nietuzinkowy - powiedział z kolei "Tiger".



W tym roku odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a zbiórka zostanie przekazana na zakup sprzętu diagnostycznego na szpitalne oddziały onkologii i hematologii dziecięcej, a do akcji dołączają kolejni sportowcy. Wydarzenie zaplanowano na niedzielę 26 stycznia.

