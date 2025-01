Zapewne niekoniecznie w taki sposób Wojciech Szczęsny wyobrażał sobie swój występ w El Clasico w finale Superpucharu Hiszpanii. Co prawda wyszedł w podstawowym składzie i do pewnego momentu zdawało się, że wszystko ma pod kontrolą, lecz w 56. minucie gry, po faulu na Kylianie Mbappe przed polem karnym, obejrzał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. Barcelona ostatecznie wygrała mecz 5:2, co nie zmienia faktu, że przez sporą część spotkania musiała radzić sobie w osłabieniu. Reklama

"Kiedy Wojtek dostał czerwoną kartkę, nie było łatwo. To była bardzo skomplikowana sytuacja. Chcę jednak wszystkim podziękować, zwłaszcza wszystkim na ławce, którzy byli gotowi do gry. Ostatecznie najważniejsze i z czego jestem najbardziej dumny to defensywa. Dobrze sobie radziliśmy, ale też widzieliście gole, które strzeliliśmy. Były piękne" - komentował Hansi Flick już po ostatnim gwizdku sędziego.

Głos zabrał również sam Szczęsny . W nowym wpisie na Instagramie wyjaśnił swój punkt widzenia. Przyznał, że przedwczesne zejście z placu gry nie było przyjemnym uczuciem, ale na całą sytuację patrzy z innej perspektywy.

We wrześniu skończyłem karierę i cieszyłem się życiem na plaży i polach golfowych Marbelli. Cztery miesiące później mogłem zagrać w meczu, który wcześniej mogłem jedynie oglądać w telewizji albo rozgrywać na konsoli. I nigdy nie miałem zamiaru ukrywać się na boisku i nie podejmować trudnych decyzji. Można założyć, że to ta postawa spowodowała czerwoną kartkę. Wolę myśleć, że to takie podejście doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem i to dzięki mojej czasami nieuzasadnionej odwadze mogę cieszyć się z pierwszego trofeum w Barcelonie ~ - oświadczył.

Podczas gdy w sportowym świecie wciąż głośno jest o "czerwieni" dla polskiego bramkarza, popularność w sieci powoli zdobywa internetowa aukcja z wyjątkową pamiątką po "Szczenie". Na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała ją babcia piłkarza.

Reklama 100 goli Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Wyjątkowa koszulka Wojciecha Szczęsnego na licytacji WOŚP. Gest babci bramkarza

"Wyjątkowa koszulka do golfa Wojciecha Szczęsnego" - czytamy w opisie aukcji. Na głównym zdjęciu widać Jurka Owsiaka pozującego z rzeczonym trykotem przekazanym przez babcię bramkarza. Okazuje się, że to nie pierwszy raz, gdy kobieta wsparła WOŚP. "Po raz kolejny babcia Wojciecha Szczęsnego ofiarowuje na aukcję rzecz należącą do swojego słynnego wnuka. Tym razem otrzymaliśmy koszulkę do golfa!" - opisano. Reklama

"Koszulka ta to nie tylko symbol sportowych emocji, ale także prawdziwa pamiątka z duszą. Na koszulce znajduje się osobisty wpis od samego Jurka Owsiaka, który nadaje jej jeszcze większą wartość kolekcjonerską" - doprecyzowano.

Na ten moment aktualna cena przedmiotu to 440 złotych, lecz licytacja potrwa do 3 lutego, zatem z pewnością jeszcze wzrośnie.

Tegoroczny 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystartował pod hasłem: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na wsparcie finansowe onkologii i hematologii dziecięcej, a motywem przewodnim jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Babcia Wojciecha Szczęsnego przekazała na aukcję WOŚP koszulkę wnuka / Allegro / materiał zewnętrzny

Gorąco wokół Jurka Owsiaka. Wsparcie ze świata sportu

Przed zbliżającym się 33. finałem charytatywnej akcji Jerzy Owsiak ujawnił, że otrzymał pogróżki. Służby zareagowały i zatrzymały podejrzanego w tej sprawie 71-latka. To mieszkaniec Nowego Sącza. Przyznał się do zarzucanego mu czynu kierowania do założyciela WOŚP groźby pozbawienia życia.

Za Owsiakiem ujęło się wiele osób publicznych, w tym m.in. przedstawiciele świata sportu. Dosadnie wypowiedział się Radosław Majdan. "Z mojej perspektywy Jerzy Owsiak to jest jedna z największych postaci naszego kraju. Człowiek, który zjednoczył Polaków, niezależnie od wyznań, że w ten jeden dzień wszyscy stają po jednej stronie, żeby pomagać, żeby zbierać pieniądze na wielkie, szczytne cele" - powiedział w rozmowie z Jastrząb Post. Reklama

Wojciech Szczęsny / Mutsu Kawamori/Aflo Images/East News / East News

Wojciech Szczęsny, FC Barcelona / Urbanandsport / AFP

Janina Ignaczak-Szczęsna, babcia Wojciecha Szczęsnego / Krzysztof Kuczyk / Agencja FORUM