Świątek szykowała się do meczu, kiedy padła kluczowa wiadomość. Może już świętować

Warto podkreślić znakomity forhend Igi Świątek, to, w jaki sposób prowadzi akcje. Nie są to zagrania bardzo ryzykowne, jest zachowany margines błędu, gra wysoko nad siatką, bezpiecznie, ale też ofensywnie. To duży progres w jej grze pod względem ostatnich miesięcy poprzedniego sezonu. To bardzo widać

~ podkreślił były tenisista, a obecnie trener