Zamienili wodę w wino. Nawet Michniewicz tego nie potrafił

Żużel. GKM Grudziądz. Nie od razu Kraków zbudowano. Nawet Michniewicz nie zamienił wody w wino

Żużel. Mistrzowie im szczęścia nie dali. GKM Grudziądz najlepszy wynik zrobił bez nich

Cudzysłów w pierwszym zdaniu rozwinięcia nie został postawiony bez żadnej przyczyny. Pojawił się, dlatego że GKM wcale nie awansował do PGE Ekstraligi, po prostu po sezonie 2014 (zakończonym przegranym półfinałem z Orłem Łódź) otrzymał zaproszenie do startów w elicie. Skorzystał i do tej pory w niej występuje, choć w pierwszym roku startów zajął ostatnie miejsce i grudziądzan uratowały problemy finansowe Stali Rzeszów.

Poprzednia dekada to gwiazdozbiór w składzie GKM-u Grudziądz, z Tomaszem Gollobem, Artiomem Łagutą, Nickim Pedersenem i Jasonem Doyle'em na czele. Co ciekawego, największy sukces GKM odniósł właśnie już bez tych byłych mistrzów świata (play-off - ćwierćfinał PGE Ekstraligi). Doyle co prawda był w składzie, ale od czwartej kolejki leczył poważną kontuzję i nie zdołał wrócić do końca sezonu.