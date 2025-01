Organizatorzy reagują ws. meczu Świątek z Niemką. Doszło do zmiany, wydano komunikat

W niedzielę zainaugurowano rywalizację w czwartej rundzie Australian Open w grze pojedynczej. Na pojedynek z udziałem Igi Świątek trzeba jednak zaczekać do jutra. Tego dnia Polka stanie do walki o ćwierćfinał imprezy rozgrywanej w Melbourne. Rywalką naszej tenisistki będzie rewelacja zmagań w stolicy stanu Wiktoria - Eva Lys. Organizatorzy opublikowali już plan gier na poniedziałek. Doszło do ważnej zmiany z perspektywy raszynianki. Po raz pierwszy w tegorocznej edycji zagra w sesji wieczornej.