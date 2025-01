Koniec imponującej serii Coco Gauff. Kapitalne widowisko na Rod Laver Arena

Inaczej wygląda to jednak w przypadku Belindy Bencic . Szwajcarka jest klasową zawodniczką, mistrzynią olimpijską z Tokio, triumfatorką turniejów WTA 1000 w Dubaju czy Toronto. Tyle że Australian Open nigdy nie była w stanie zawojować, nawet wówczas, gdy miała najlepsze swoje sezony w karierze. Zaledwie dwukrotnie wcześniej dochodziła do czwartej rundy, ale tu trafiała na potężne strzelby: Marię Szarapową (2016) i Arynę Sabalenkę (2023). Podobnie mocno potrafi uderzać Gauff.

A druga rzecz, zapewne ważniejsza: Belinda w kwietniu zeszłego roku urodziła córkę, dopiero pod koniec października wróciła do rywalizacji na korcie. Dwa turnieje ITF, mecz w Blillie Jean King Cup, WTA 125 w Aners: to było jej całe przetarcie przed startem sezonu. Pokazała, co nie jest regułą, że młoda matka potrafi od raz wskoczyć na wysokie obroty, bilans 7-2 w sezonie 2025 doskonale to pokazuje. Choć jak sama przyznała też, tenis spadł w jej hierarchii na drugi plan.