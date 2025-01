Po wygranej 4 stycznia w Brisbane, liderka rankingu WTA poprawiła bilans bezpośrednich starć z 17-latką do wartości 3-1. Sabalenka przegrała dotychczas tylko podczas ich jedynej rywalizacji w imprezie wielkoszlemowej. Miało to miejsce w ćwierćfinale Roland Garros 2024. Wówczas Aryna zmagała się z pewnymi dolegliwościami zdrowotnymi, ale trzeba również oddać Andriejewej, że wówczas zagrała odważnie w kluczowych momentach i wykorzystała swoją szansę, triumfując 6:7(5), 6:4, 6:4. Dzisiaj Białorusinka miała idealną okazję, by wziąć rewanż za tamtą porażkę, która przerwała jej kapitalną serię sześciu wielkoszlemowych półfinałów z rzędu.