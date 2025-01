W Melbourne rozpoczęła się 113. edycja wielkoszlemowego Australian Open, podczas którego tenisiści i tenisistki walczą o tytuły mistrzowskie. W rywalizacji udział bierze m.in. Naomi Osaka. Japonka doskonale wie, jakie to uczucie zdobyć wielkoszlemowy tytuł na australijskich kortach - wygrywała tam bowiem turnieje singlowe w 2019 i 2021 roku. W swoim dorobku ma także trofea zdobyte podczas US Open w 2018 i 2020 roku. Do tej pory triumfowała więc łącznie w czterech wielkoszlemowych imprezach.

Reklama