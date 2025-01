Marcin Łopucki skradł serce Katarzyny Skrzyneckiej. Od lat spełnia się jako kulturysta

50-latek w ubiegłym roku przełamał jednak stereotyp "twardego mięśniaka" i pokazał, że nie boi się wyzwań, które nie do końca związane są z jego pasjami. Wziął on bowiem udział w programie "Czas na show. Drag Me Out", w którym znani mężczyźni ze świata show-biznesu próbują swoich sił w roli... Drag Queens. W przemianie Łopuckiemu pomagała "Twoja Stara".