Aleksander Śliwka blisko zmiany klubu. Tak przynajmniej twierdzą tureckie media. Według ich doniesień przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski już po jednym sezonie pożegna się z Japonią. Nie wróci jednak do PlusLigi - wicemistrza olimpijskiego miał skusić jeden z gigantów ligi tureckiej. Tym samym Śliwka ma pójść w ślady Tomasza Fornala, który również najprawdopodobniej przenosi się do Turcji. I to do tego samego miasta.