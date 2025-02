Nie do wiary, co Pudzianowski dostał od fanów. Wszystkim się pochwalił

Mariusz Pudzianowski od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych polskich sportowców. Najpierw przez wiele lat odnosił on sukcesy w zawodach strongmanów, a następnie postanowił spróbować swoich sił jako zawodnik MMA. Obecnie jest on w gronie największych gwiazd federacji KSW u boku m.in. Mameda Chalidowa. Fighter z Białej Rawskiej dba o dobry kontakt ze swoimi fanami i aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje swoje codzienne życie. Na jego kontach społecznościowych zobaczyć możemy m.in. nagrania z treningów, czy filmiki z prac przy sadzie. Tym razem "Dominator" zamieścił w sieci nieco inny wpis. Pochwalił się on bowiem wyjątkowymi prezentami, jakie otrzymał w ostatnim czasie od fanów.

