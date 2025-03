Bolesne wyznanie Joanny Jędrzejczyk. To spotkało ją na początku kariery

Joanna Jędrzejczyk nie jest wcale postacią anonimową w świecie sportu. 37-latka przez długie lata z dumą reprezentowała nasz kraj na arenie międzynarodowej i przeszła do historii jako pierwsza Polka w organizacji Ultimate Fighting Championship. W latach 2015-2017 olsztynianka była mistrzynią tej organizacji w wadze słomkowej do 52 kilogramów. Współpracę z UFC Polka zakończyła dopiero w 2022 roku po tym, jak zdecydowała się na przejście na sportową emeryturę po przegranej walce z Weili Zhang.

W ubiegłym roku "JJ" została doceniona przez włodarzy i trafiła do Galerii Sław UFC. Również wtedy doszło do historycznego momentu - Polka była bowiem dopiero drugą kobietą na świecie w takim wyróżnieniem. Jako pierwsza do tego zacnego grona trafiła Ronda Rousey.