Mariusz Pudzianowski to postać doskonale znana wszystkim Polakom. Fani sportu znają go głównie dzięki jego sukcesom jako strongman i zawodnik mieszanych sztuk walki, ci natomiast, którzy sportem się nie interesują, z pewnością nie raz natknęli się w sieci na przemyślenia gwiazdora na bieżące tematy.

"Pudzian" słynie z tego, że mówi co myśli i często dzieli się dość kontrowersyjnymi opiniami. Wielokrotnie po swoich wypowiedziach fighter i strongman znajdował się w ogniu krytyki. Wiele wskazuje na to, że afery nie uniknie i tym razem. Wszystko przez jego wypowiedzi na temat ludzi biednych. Reklama

Mariusz Pudzianowski powiedział, co sądzi o ludziach biednych

Niedawno na kanale YouTube "Biznes Misja" pojawiła się obszerna rozmowa z Mariuszem Pudzianowskim, podczas której poruszane były nie tylko tematy związane ze sportową karierą 47-latka. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat ludzi biednych. W tym momencie gwiazdor sportu mocno zaskoczył i stwierdził, że aby żyć na godnym poziomie wystarczy... mieć chęć do pracy.

"Mówimy o zdrowych ludziach - jeżeli jest człowiek zdrowy, zdolny do pracy itd. I on mówi, że on jest biedny... Ktoś może powiedzieć o mnie, że "ty nie masz pojęcia o życiu", ale biedny to jest tylko leń" - powiedział krótko.

Pudzianowski podkreślił od razu, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie każdy ma takie same szanse na odniesienie sukcesu, dlatego nie powinniśmy się bać prosić o pomoc innych i czerpać od nich wiedzy. "Chłop w wieku produkcyjnym, zdrowa rodzina i powie mi, że jest biedna - bo brakuje czegoś tam... Wiadomo, czasami życie im się nie układa, nie? Ale jeżeli chcą, wszystko można zrobić. Dla mnie biedny to będzie ten, który nie chce pracować. Nie każdy ma smykałkę do robienia pieniędzy, ale to wtedy musi się posłuchać kogoś mądrzejszego" - oznajmił. Reklama

Chwilę później "Pudzian" stwierdził, że nawet jeśli ktoś nie ma predyspozycji do zostania gwiazdą sportu jak on, czy Robert Lewandowski, wciąż powinien dawać z siebie wszystko i dążyć do celu. "Nie każdy może być Robertem Lewandowskim, czy Mariuszem Pudzianowskim. Ale no... niech nie dźwiga 300, niech stówę podniesie i wystarczy. Nie musi być Robertem, niech będzie nawet w 3. lidze, ale robi coś" - przyznał.

