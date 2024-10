Mariusz Pudzianowski to prawdziwy biznesmen. Dorobił się imponującego majątku

Sporty walki to jednak nie jedyne zajęcie utytułowanego strongmana. Zarabiane przez siebie pieniądze gwiazdor MMA przeznacza bowiem na różnego rodzaju inwestycje. 47-latek posiada firmę transportową, salę weselną i biznes związany z rolnictwem . To jednak nie koniec. Naprawdę imponujące sumy fighter inkasuje także dzięki umowom sponsorskim i kampaniom reklamowym. W ostatnich latach promował on bowiem m.in . suplementy diety i... kebab.

Warto przypomnieć, że majątek "Pudziana" już wkrótce się powiększy. 16 listopada "Dominator" wystąpi bowiem na gali XTB KSW 100 w Gliwicach, jednak do tej pory nie poznał on jeszcze swojego rywala.. Za pojedynek z Mamedem Chalidowem w 2022 roku zarobił on bowiem około 1,5 mln złotych. I choć wszystko wskazuje na to, że tym razem nie będzie to aż tak wysoka "wypłata", można jednak przewidzieć, że na konto Pudzianowskiego tak czy siak trafi naprawdę imponująca sumka.