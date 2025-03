O Justynie Żyle zrobiło się głośno przed kilkoma laty, kiedy to publicznie ujawniła, że w jej małżeństwie z popularnym skoczkiem nie dzieje się najlepiej. Ostatecznie sprawa skończyła się rozwodem, a była już żona Żyły na chwilę zagościła w mediach. Prowadziła swój kanał o tematyce kulinarnej, wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami", bywała na celebryckich imprezach. Aż w pewnym momencie, dla niektórych dość niespodziewanie, powiedziała "pas" i mocno ograniczyła życie na świeczniku. Reklama

Dziś Żyłowie tworzą patchworkową rodzinę i choć nie są razem to - jak niegdyś zasygnalizowała sama Justyna - mogą na siebie liczyć. Skoczek związany jest z Marceliną Ziętek, a jego eks w grudniu 2023 roku zaręczyła się z nowym ukochanym. "Piotrek świetnie się z nim dogaduje. Moje i Piotrka dzieci bardzo go lubią i akceptują. Jesteśmy już trochę taką patchworkową rodziną" - opowiadała Plejadzie.

Jego dzieci oraz moje również świetnie się ze sobą czują ~ - dodawała.

Od momentu oświadczyn Żyła jest bardzo powściągliwa, jeśli chodzi o aktywność w mediach społecznościowych. Do tego stopnia, że ostatni wpis opublikowała w lipcu zeszłego roku. Przerwać milczenie zdecydowała się właśnie teraz. Data nie jest przypadkowa.

Najnowszy wpis Justyny Żyły. "Love Is in the Air"

Przy okazji tegorocznych walentynek Justyna Żyła udostępniła na InstaStories zdjęcie bukietu róż. I na tym poprzestała, a relacja zniknęła po 24 godzinach od publikacji. Prawdziwie milczenie przerywa dopiero teraz, za pośrednictwem najnowszego wpisu. Dołączyła do niego kilka świeżych zdjęć, na których widać ujęcia z mnóstwem kwiatów. Można się domyślić, że to podarki na przypadający na 8 marca Dzień Kobiet. Ale to nie wszystko. Post wyświetla się ze znaczącą piosenką w tle - "Love Is in the Air" Johna Paula Younga. Reklama

Takie wieści - że była żona skoczka czuje się otoczona miłością - z pewnością ucieszą jej fanów, którzy od miesięcy nie mieli od niej zbyt wielu sygnałów. W zeszłym roku, właśnie przy okazji 8 marca, Justyna także zrobiła wyjątek i również wtedy podzieliła się ujęciami, na których udokumentowała, jak spędziła tamten dzień. Były kwiaty, wyjście do restauracji oraz pyszna kolacja.

Dlaczego Żyła jest tak oszczędna w aktywności w sieci? Jak wyjaśniła niegdyś , to jej świadoma decyzja i nie zamierza jej zmieniać. Przekazała też, że zeszły rok był dla niej trudny. "Nie chcę się wypowiadać na temat zeszłego roku, bo dał mi mocno w kość, nawet bardzo mocno, więc wolę o nim nie pamiętać. A ten nowy szykuje, mam nadzieję, już same szczęśliwe chwile. Kwestie kulinarne rozwijam cały czas" - podsumowywała dla ShowNews.

Justyna Żyła / Andras Szialgyi / MWMedia

Piotr Żyła i Justyna Żyła, 2013 rok / Lukasz Szelag / Reporter