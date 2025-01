Georgina lepsza od Victorii Beckham. Ogromny sukces ukochanej Ronaldo

"Poznałam Cristiano latem, w czwartek. Szłam do pracy, (...) pracowałam w sklepie Gucciego. Skończyłam o 17. Zadzwoniła do mnie koleżanka i powiedziała, że jest na urlopie, ale ma klienta, który chce kupić płaszcze. Zapytała, czy pomogę mu je dobrać. Gdy wychodziłam ze sklepu, zobaczyłam przystojnego mężczyznę. Miał prawie dwa metry wzrostu. Stał tam z chłopcem i kolegami. Stanęłam jak zamurowana. Ten chłopiec podszedł do mnie i się przywitał, był bardzo grzeczny. Rozbawiło mnie to. Jakiś dzieciak podszedł przywitać się z młodą dziewczyną. Nie rozumiałam, dlaczego się denerwuję. Byłam nieśmiała i nawet nie spojrzałam na Cristiano" - opowiadała modelka w serialu dokumentalnym Netflixa "Jestem Georgina".

