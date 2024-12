Cristiano Ronaldo zawsze otaczał się pięknymi kobietami. W przeszłości związany był m.in. z supermodelką Iriną Shayk i piosenkarką Lucianą Abreu. Żadna z pań nie zdołała jednak zatrzymać piłkarza u swego boku na dłużej. Podejście Portugalczyka do randkowania zmieniło się diametralnie w 2016 roku, kiedy poznał on Georginę Rodriguez. Argentynka zawróciła w głowie piłkarzowi, który zdecydował, że to właśnie z 9 lat młodszą modelką założy szczęśliwą rodzinę.

