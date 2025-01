Mistrzyni olimpijska walczy o życie. Jej brat przekazał fatalne wieści

Justyna Kowalczyk odejdzie z PZB? Minister sportu i turystyki: Doszło do jakiegoś porozumienia. Wideo

Justyna Kowalczyk odejdzie z PZB? Minister sportu i turystyki: Doszło do jakiegoś porozumienia. Wideo / INTERIA.TV

Raisa Smetanina miała udar mózgu. Ma sparaliżowaną część ciała, brat ujawnia

Teraz o absolutnej legendzie biegów narciarskich znów zrobiło się głośno. Niestety, rosyjskie media nie miały do przekazania radosnych wieści. Jak się okazuje, jeszcze w grudniu multimedalistka olimpijska doznała ciężkiego udaru mózgu i trafiła do Ałmazowskiego Narodowego Centrum Badań Medycznych w Sankt Petersburgu na oddział intensywnej opieki medycznej, gdzie została podłączona do respiratora.