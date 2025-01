Bunt w Barcelonie, Flick pod ścianą. Lewandowski i spółka kompletnie zaskoczeni

Intensywne były ostatnie tygodnie w Barcelonie, a zapowiada się, że będzie jeszcze ciekawiej. "Duma Katalonii" obecnie jest w euforii po spektakularnym triumfie nad Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii. Kibice nie zapomnieli jednak o problemach, z jakimi dopiero co się mierzyła. Wiele kwestii wciąż nie pozostało przy tym uporządkowanych.

Ostatecznie zarejestrowani pozostali Dani Olmo i Pau Victor. Kilka klubów z La Liga, na czele z Sevillą, Atletico Madryt i Athletikiem sprzeciwia się jednak decyzji ws. piłkarzy Barcy i zamierza skierować sprawę do sądu. Jakby tego było mało, w klubowej kasie wciąż jest spory deficyt, a do rozwiązania pozostaje kwestia przyszłości kilku zawodników.

FC Barcelona ma problem z Fatim. Flick chce odejścia, Hiszpan nie

Fati otrzymał od trenera kilka szans, ale nie wykorzystał żadnej z nich. Wystąpił łącznie w ośmiu spotkaniach, a w protokole sędziowskim zapisał się tylko raz - żółtą kartką. 22-latek niewiele wnosi do gry "Azulgrany", a w hierarchii spadł tak nisko, że nie znalazł się nawet w kadrze na mecze Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem i Realem Madryt.

Zarówno Flick, jak i działacze Barcelony uważają, że najlepszym rozwiązaniem dla obu stron będzie odejście Fatiego zimą . Przekazali to zawodnikowi i jego przedstawicielom. Ten jednak, jak podaje "SPORT" buntuje się przeciwko decyzji szkoleniowca i upiera przy pozostaniu w klubie. Otoczenie skrzydłowego również doradza mu dalszą walkę o miejsce w składzie.

AP / © 2025 Associated Press

Barcelona kontra Betis: Hansi Flick o priorytetach i budowaniu formy / AP / © 2025 Associated Press

Fati buntuje się przeciwko decyzji trenera. Nie chce rezygnować z milionów

Dla "Dumy Katalonii" największy problem stanowi gigantyczna pensja Fatiego. Głęboki rezerwowy zarabia 14 milionów euro rocznie - to około dwa razy więcej od Ronalda Araujo. Ogranicza to jednocześnie szanse na pozbycie się go - żaden zainteresowany klub nie będzie w stanie zaproponować mu takiej gaży, mając na względzie formę i stan fizyczny Hiszpana.