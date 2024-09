Pomocną dłoń do byłego gwiazdora Realu Madryt wyciągnęły władze saudyjskiego klubu Al-Nassr, które zaproponowały mu współpracę. Wówczas Portugalczyk wraz z partnerką i dziećmi opuścili Wielką Brytanię i przenieśli się na Bliski Wschód. Będąc już zawodnikiem "Rycerzy Nadżdy" Ronaldo dał do zrozumienia, że jego piłkarska kariera powoli dobiega końca, a gdy zdecyduje się na przejście na sportową emeryturę, chciałby wraz z rodziną wrócić do Portugalii. On i Georgina Rodriguez jeszcze w 2022 roku będąc w ojczyźnie piłkarza odwiedzili nawet placówkę, do której miałyby w przyszłości uczęszczać ich dzieci. I choć po wizycie tej modelka i sportowiec byli przekonani, że jest to idealna szkoła dla ich pociech, teraz okazało się, że ich plany legły w gruzach.