Robert Lewandowski zrobił to tuż po meczu z Realem. Anna wszystko ujawniła

Robert Lewandowski może dopisać do swojego CV kolejne ważne osiągnięcie. W niedzielny wieczór wraz z innymi piłkarzami FC Barcelona wywalczył on bowiem triumf w Superpucharze Hiszpanii. Podczas gdy jego koledzy po powrocie do szatni rozpoczęli huczne świętowanie, ten nie mógł się powstrzymać i... w pierwszej kolejności zadzwonił do swojej małżonki. Anna pochwaliła się w sieci kadrem w ich wideo rozmowy.