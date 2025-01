Męczarnie Novaka Djokovicia w Australian Open. Skończyło się historycznym rekordem

Novak Djoković w wieku 37 lat ma już w karierze prawdopodobnie tylko jeden cel, a tym jest rzecz jasna dołożenie do swojej bardzo bogatej gabloty 25 tytułu rangi Wielkiego Szlema, co dałoby Serbowi absolutne pierwsze miejsce na historycznej liście tenisistów i tenisistek. Jak na razie bowiem Serb na pierwszym miejscu plasuje się ex aequo z Margaret Court, która na przestrzeni swojej długiej kariery zgromadziła ich aż dwadzieścia cztery. Jej imieniem nazwano nawet jeden z kortów Australian Open.

