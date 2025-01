Życiowy wynik Pawła Wąska. Nagle zaskoczył, dziennikarz nie wiedział, jak zareagować

W pierwszej serii Paweł Wąsek skoczył 222 metry, co było dla niego sporym osiągnięciem. W kwalifikacjach udało mu się ustanowić za to nowy rekord życiowy - udało mu się uzyskać odległość 225,5 metra, co pokazało, że w stosunku do poprzedniego dnia był w stanie sporo poprawić.

Paweł Wąsek pokazał się z bardzo dobrej strony

Sobotniego konkursu Paweł Wąsek nie może zaliczyć do udanych. Najlepszy z Polaków w tym sezonie nie zakwalifikował się do drugiej serii i odczuł to również mocno w klasyfikacji Pucharu Świata. Widać jednak, że był w stanie poprawić swoje błędy z poprzedniego dnia. Uwagi Thomasa Thurnbichlera się opłaciły. Reklama

W niedzielę po pierwszej serii Wąsek był na 8. miejscu i do lidera tracił tylko cztery punkty - na mamucie nie jest to dużo. W drugiej serii Polak jeszcze bardziej odpalił i udało mu się pobić jego własną życiówkę - skoczył 233 metry i pokazał, że jest w świetnej formie. Powoli przesuwał się w górę klasyfikacji konkursowej.

Paweł Wąsek w świetnym humorze

"Trochę wiadomo, szkoda, że do tego podium zabrakło, ale mając taki dzień, gdzie w sumie trzy wszystkie skoki były dalsze niż niż moje dotychczas w karierze, także fantastyczny dzień dla mnie" - mówił Paweł Wąsek w rozmowie z Kacprem Merkiem dla Eurosportu.

Następnie został zapytany o to, co zmieniło się względem poprzednich dni, bo zmiana robiła wielkie wrażenie. "Nic specjalnego się nie wydarzyło. Po prostu dziś oddałem swoje normalne skoki. Piątek, sobota miałem jeszcze trochę złą wizję w głowie na to wszystko. Wczoraj wszystko przeanalizowaliśmy, trener mi wytłumaczył, o co w tym chodzi i dziś już normalnie funkcjonowało" - twierdził. Został zapytany również o to, jak to jest skakać na mamucie. Reklama

"Tak samo jak na każdej innej skoczni. Po prostu trzeba dojechać w stabilnej pozycji do końca, odbić się pod odpowiednim kątem, no i w locie wszystko robić tak płynnie, z gracją, nic na siłę i dać się ponieść tym emocjom, tym warunkom, lecieć jak najdalej" - mówił. Po pytaniu o to, czy jest to fajne uczucie, najpierw w żartach odpowiedział "nie", czym zszokował Merka, a potem szybko sprostował, że właśnie po to skacze zawodowo na skoczni. Potem śmiał się, że ma sposób na sędziów, skoro uzyskiwał tak dobre noty.

Paweł Wąsek / Grzegorz Momot / PAP