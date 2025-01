Wąsek wytrzymał presję trybun. Szeroki uśmiech Kamila Stocha

Gdy Wąsek rósł, inni poszukiwali swojej formy. Choćby Kamil Stoch zrezygnował z wyjazdu na turniej i spokojnie trenował w Polsce. To ostatecznie przyniosło efekt w postaci wicemistrzostwa Polski, właśnie 5.za plecami Wąska. Dzięki temu występowi Stoch wywalczył sobie miejsce w kadrze na konkursy Pucharu Świata w Zakopanem, a później wystąpił także w konkursie drużynowym, gdzie nasza kadra zajęła piąte miejsce. Dzień później przyszedł czas na powrót do rywalizacji indywidualnej.

Trzeba przyznać, że nasz mistrz niedzielne oficjalne skakanie na skoczni w Zakopanem rozpoczął od naprawdę mocnego uderzenia. Stoch bowiem w swojej pierwszej próbie osiągnął 133. metry i widać było, że ten skok dał mu naprawdę sporą satysfakcję. Po nim na belce usiadł Dawid Kubacki, który wylądował metr bliżej, ale miał nieco gorsze warunki i co zaskakujące... lepsze noty. W związku z tym jego strata do Stocha była naprawdę niewielka, ale też miał powody do uśmiechu.

Druga seria z polskiej perspektywy rozpoczęła się bardzo źle, bo Dawid Kubacki osiągnął ledwie 120 metrów i zdecydowanie spadł w klasyfikacji konkursu. Wyraźnie gorzej spisał się także Kamil Stoch, choć nie była to tak zła próba, jak w przypadku jego kolegi z zespołu. Nasz mistrz osiągnął bowiem 125,5 metra i również nie mógł liczyć na awans. Pozostało już tylko wyczekiwanie na to, co zrobi Paweł Wąsek. Najmłodszy z naszych skoczków spisał się bardzo dobrze. 137 metrów dawało mu prowadzenie po swojej próbie. Ostatecznie Polak zakończył zawody na piątym miejscu, co jest jego najlepszym występem w historii konkursów w Zakopanem. Wygrał Daniel Tschofenig.