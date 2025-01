Dramat Kamila Stocha, mistrz załamał ręce. Życiowy wynik Pawła Wąska

Pierwszy konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich nie był dla Biało-Czerwonych zbyt udany. Najlepiej spisał się Piotr Żyła, a Kamil Stoch i Paweł Wąsek nie weszli nawet do drugiej serii. Dzień później przyszła okazja do poprawy. Na 14:15 zaplanowano kwalifikacje. W tych najgorzej z naszych wypadł Kamil Stoch, który nie wszedł do konkursu. Najlepiej zaś Paweł Wąsek, który pobił swój rekord życiowy. Całe kwalifikacje wygrał zaś Timi Zajc.