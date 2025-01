Historyczna chwila w Oberstdorfie. Wąsek przebił Małysza, najlepszy konkurs w życiu

Tego dnia warunku w Oberstdorfie były dość kapryśne i miały wpływ na to, co działo się na skoczni. Jedni skoczkowie trafiali lepiej, inni gorzej, a podczas lotów może mieć to kluczowe znaczenie. Pecha miał na przykład Jakub Wolny, który, jako jedyny z Polaków nie awansował do serii finałowej. Znakomicie natomiast spisał się Paweł Wąsek, który w drugiej serii pobił swój życiowy rekord - od teraz może pochwalić się odległością lepszą niż sam Adam Małysz. Ostatecznie Wąsek zajął 4. miejsce, czyli najwyższe w swojej karierze. Ten dzień z pewnością zapamięta na długo.