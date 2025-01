Polski skoczek przekroczył granicę. To nie przejdzie bez echa. Nie tym razem

Paweł Wąsek to w trwającym sezonie najlepszy polski skoczek narciarski . Przed ostatnim weekendem stycznia plasował się na 14. pozycji w klasyfikacji generalnej. I to z nim niezmiennie wiążemy największe nadzieje na spektakularny wynik w kolejnych tygodniach.

Apetyty urosły zwłaszcza po Turnieju Czterech Skoczni, który zawodnik z Ustronia zakończył na znakomitej piątej lokacie. Tymczasem w minioną sobotę przyszedł pierwszy zawód . 25-letni skoczek nie zdołał awansować do serii finałowej w pucharowym konkursie lotów w Oberstdorfie. Został sklasyfikowany na 35. miejscu.

Paweł Wąsek z nowym rekordem osobistym. Wyprzedził samego Adama Małysza

Kryzys? Nic z tych rzeczy. Szybko okazało się, że to tylko wypadek przy pracy. W kwalifikacjach do niedzielnych zawodów Wąsek skoczył 225,5m .

Był to jego rekord osobisty, co natychmiast odnotowały media. Z taką odległością wskoczył do polskiego rejestru Top 10 wszech czasów. Swój najlepszy dotychczas wynik poprawił aż o dziewięć metrów (216,5 m - Vikersund, 19 marca 2023).