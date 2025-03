Ważna informacja dotycząca Kamila Stocha. PZN już podjął decyzję

PZN dał zielone światło Kamilowi Stochowi. "To jest dla mnie najlepsza wiadomość"

To wszystko działo się dosyć późno, dlatego też Polski Związek Narciarski, chcąc pomóc tam wybitnemu skoczkowi, musiał się trochę nagimnastykować, by wszystko ułożyć tak, żeby wszyscy byli zadowoleni.

- Chcę nadal pracować z takim samym sztabem, jak do tej pory. Nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze trwają rozmowy. Nie ma w tym żadnej tajemnicy, ale dostałem zgodę z PZN, by dalej tak to wyglądało i bym nadal pracował z trenerem Doleżalem. I to jest dla mnie najlepsza wiadomość, bo mam już spokojną głowę, jeśli chodzi o przyszły sezon - powiedział Stoch w Planicy.