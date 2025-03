Błysk Polaków w kwalifikacjach w Planicy. Trzech w pierwszej dziesiątce

Za nami kwalifikacje do piątkowego konkursu Pucharu Świata w Planicy. Były to ostatnie w sezonie, bo na sobotę zaplanowano zawody drużynowe, a w niedzielę wystąpi tylko najlepsza trzydziestka klasyfikacji generalnej. Nie przebiegały zbyt płynnie, trwały godzinę i 53 minuty, bo co chwilę dawał o sobie znać wiatr. Przyniosły jednak wiele radości polskim kibicom - bardzo wysokie miejsca zajęli Piotr Żyła, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Tym samym ta trójka z wysokiego "C" zaczęła "Planica 7".