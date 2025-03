Trudne warunki w Planicy, Wolny mógł odetchnąć z ulgą. "Nie miałem pewności"

Tegoroczna rywalizacja w Planicy wyglądała nieco inaczej, niż kibice byli do tego przyzwyczajeni. Pochmurne niebo i zmienne podmuchy wiatru utrudniały skoki, powodując liczne przerwy w starcie. Polscy kibice po trudnym sezonie mogli mieć powody do zadowolenia. Kwalifikacje w czołowej dziesiątce zakończyło aż trzech "Biało-Czerwonych". Niepewny awansu do samego końca był Jakub Wolny, który ostatecznie mógł odetchnąć z ulgą.