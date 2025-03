Szaleństwa Kamila Stocha. "Kliknęło w głowie". Wstąpiła w niego bestia

Te czwartkowe skoki pokazują, że wciąż jest we mnie potencjał. Czułem, że jest we mnie, ale przez całą zimę nie mogłem go pokazać. W Planicy czerpałem z niego i cieszyłem się dobrymi skokami. Ten drugi treningowy skok zmienił wszystko. Kliknęło głowie. Poczułem, że o to chodzi i wiem, co mam zrobić

~ mówił nasz wielki mistrz.