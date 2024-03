Szalony lot, dramatyczny upadek. Fatalne sceny w Vikersund

Vikersund ma być skocznią, na której kibice mogą oglądać piękne, długie i bezpieczne dalekie loty. Zwykle tak się dzieje. Niestety jednak do bardzo niepożądanych scen doszło podczas niedzielnej serii próbnej przed konkursem. Silje Opseth poszybowała w niej na rekordową odległość 236,5 metra, ale swojego skoku nie ustała i upadła. Mimo tego tę serię próbną wygrała, bo sędziowie nie wystawiali not. Wyglądało to jednak fatalnie, ale na całe szczęście Norweżka wstała o własnych siłach.