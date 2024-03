Fernando Santos wisi nad przepaścią. W Turcji nie mają złudzeń

Z grupy, z której nie dało się z pozoru nie wyjść, udało się nie wyjść. Polska przegrała walkę o awans tak naprawdę z Mołdawią i to prowadząc 2:0 do przerwy. Tamten pojedynek był tak naprawdę realnym początkiem upadku Santosa w naszej kadrze. Ten dopełnił się we wrześniu i Santos został zwolniony. Nie ma złudzeń, że to była w tamtym momencie jedyna słuszna decyzja. Santos stał się więc bezrobotny, ale jasne było, że ten stan raczej zbyt długo trwać nie powinien.