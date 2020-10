Norweska federacja narciarskiej zgłosiła do FIS propozycję, by w marcu 2022 roku turniej Raw Air rozpoczął się w Lillehammer (2-3 marca), później przeniósł do Oslo (4-6 marca) i zakończył w Vikersund (7-8 mraca), gdzie cztery dni później rozpoczną się mistrzostwa świata w lotach narciarskich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwycięstwo Krafta i rekord skoczni Kamila Stocha w Sapporo. Wideo © 2019 Associated Press

Trondheim wypadło z cyklu Raw Air z powodu przebudowy skoczni Granasen z myślą o MŚ w narciarstwie klasycznym w 2025 roku, które odbędą się w tym mieście.

Reklama

"Układ, który wstępnie zaakceptowała międzynarodowa federacja narciarska (FIS) sprawi, że w Vikersund będziemy mieli Raw Air i MŚ, więc będzie to prawdziwy super tydzień lotów narciarskich. Ekipy telewizyjne będą musiały tylko raz ustawić swój sprzęt, a zawodnicy nie będą zmuszeni podróżować" - powiedział agencji NTB Per Bergerud, prezes funacji Vikersund Hoppsenter.

Zbigniew Kuczyński