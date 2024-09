Polscy fani czekali, Wisła oddała z nawiązką. Dwa rekordy i kolejne zaskoczenie

14 września w zmaganiach wzięło przy tym udział aż ośmiu Polaków - i było od początku jasne, że nazajutrz swoje szanse w prologu otrzyma tylko połowa z nich. "Wolną niedzielę" otrzymali w tym przypadku Adam Niżnik, Kacper Juroszek, Maciej Kot oraz - co wzbudziło największe poruszenie - Kamil Stoch .

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Letnie Grand Prix w Wiśle. Niedzielny konkurs - przebieg pierwszej serii, wyniki Polaków

Tym samym w drugich zawodach w Wiśle pierwszym z "Biało-Czerwonych", który zameldował się na belce, był Paweł Wąsek - skoczył on 128m, co dało mu 132,8 pkt i bez wątpienia można było to uznać za całkiem udaną próbę.