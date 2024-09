Fatalne informacje dla Szczyrku. Ulewy kompletnie zniszczyły dwie skocznie

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Ulewa zniszczyła polskie skocznie narciarskie. Szczyrk pozostaje bez małych skoczni

Skocznie o punktach konstrukcyjnych K18 i K29 i tak nie były w najlepszym stanie, ale umożliwiały jeszcze treningi młodym adeptom skoków. Ich zniszczenie jest fatalną informacją dla tamtejszej młodzieży. Oznacza ono bowiem brak tego typu obiektów w Szczyrku. Najbliższe takowe znajdują się w Wiśle i Gilowicach , więc trzeba będzie organizować zawodnikom wyjazdy na treningi. O ile latem nie jest to jeszcze tak uciążliwe, o tyle zimą w przypadku trudnych warunków, może okazać się problematyczne.

To niepierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie. Skocznia w Wiśle też niedawno ucierpiała

Niestety to kolejne w ostatnim czasie problemy z polskimi skoczniami. Nieco ponad miesiąc temu zniszczeniu uległa także Skocznia im. Adama Małysza w Wiśle. Wówczas zsunął się przeciwstok, co także było wywołane ulewami. W związku z tym konkursy Letniego Grand Prix trzeba było przełożyć właśnie na trwający weekend. Usterkę udało się usunąć, a w trakcie przerw między trwającymi zawodami organizatorzy okrywają tę część skoczni płachtami, by nie narażać przeciwstoku na zbyt duże ilości wody.