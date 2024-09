Dawid Kubacki zdradził szczegóły. Polscy skoczkowie mają problem. "To nie jest ostrzeżenie"

Polscy skoczkowie nie zachwycili w pierwszym konkursie w Letniego Grand Prix w Wiśle. W przeciętnej obsadzie z trudem wywalczyli miejsca w "10". Do tego, by bić się o podium, zabrakło im sporo. Na nieco ponad dwa miesiące przed rozpoczęciem Pucharu Świata kadra Thomasa Thurnbichlera wciąż nie pokazuje błysku. Mało tego. Na jednego z czołowych zawodników kadry wyrasta Jakub Wolny, dla którego nie znalazło się miejsce w żadnej z kadr. On znajduje się w grupie bazowej.