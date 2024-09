Kibice oniemieli pod skocznią w Wiśle. Historyczny wynik, został bohaterem

Polscy fani skoków narciarskich długo musieli się naczekać na to, aby rywalizacja w ramach Letniego Grand Prix w tym roku zawędrowała w końcu do Wisły - pierwotnie dwa konkursy na Skoczni im. Adama Małysza miały odbyć się już w połowie sierpnia, ale stan obiektu po silnych opadach atmosferycznych spowodował, że wszystko trzeba było opóźnić.

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Letnie Grand Prix w Wiśle. Artti Aigro zaskakującym bohaterem, historyczny wynik Estonii

Po pierwszej serii w Wiśle już zrobiło się intrygująco, bowiem Lindvik , który już wówczas objął pozycję lidera, ustanowił nowy letni rekord skoczni po jej modernizacji - równe 133 m. Ten wynik nie utrzymał się jednak długo, bo w drugiej części widowiska Aigro przebił go o... pół metra, po to, by błyskawicznie znowu oddać pierwszeństwo swemu oponentowi.

Nie byłem przygotowany do tego, że stanę na podium. To naprawdę dobry weekend dla mnie

Letnie Grand Prix w Wiśle. Następne wielkie emocje już 15 września

Aigro już w niedzielę będzie mieć szansę na to, by ponownie zabłysnąć - drugi konkurs w Wiśle rozpocznie się o godz. 15.00, a poprzedzą go kwalifikacje zaplanowane na 13.30. Następnie Letnie Grand Prix przeniesie się w weekend 21-22 września do rumuńskiego Rasnova.