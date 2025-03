Katastrofa Dawida Kubackiego. Pierwsza taka wpadka w Planicy

Dawid Kubacki jako jedyny z Polaków przepadł w kwalifikacjach do piątkowego konkursu (28 marca, godz. 15.00) Pucharu Świata w lotach w Planicy. Dla 35-latka to trzecia taka wpadka w sezonie. Ostatni raz kiedy nie przebrnął kwalifikacji więcej niż dwa razy, miała miejsce pod koniec 2011 roku. W Planicy brak kwalifikacji do konkursu przytrafił mu się pierwszy raz w karierze.