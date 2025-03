Po mistrzostwach świata w Trondheim najlepsi skoczkowie wracają do rywalizacji w Pucharze Świata. Od 13 do 16 marca odbywa się mini turniej Raw Air, który podzielony został na dwie skocznie, w Oslo i Vikersund. Niestety dla norweskich fanów tego sportu nie zobaczą w akcji swoich najlepszych zawodników. Wszystko za sprawą zawieszenia spowodowanej nieprzepisowymi manipulacjami przy kombinezonach. FIS nie pozostawał dłużny i tymczasowo zawiesił najbardziej zamieszanych, Mariusa Lindvika, Johanna Andre Forfanga i trzech członków sztabu szkoleniowego: Magnusa Breviga, Thomasa Lobbena oraz Adriana Liveltena. Do tego grona w czwartek dołączyli kolejni zawodnicy norweskiej kadry: Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal i Robert Johansson.

