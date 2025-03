Norweg zdradza kolejny przekręt. Wrócił do konkursu w Zakopanem w...2021 roku

Wszycie twardszych sznurków oraz duplikacja czipów sprawiła, że Marius Lindvik oraz Johann Andre Forfang zostali zdyskwalifikowani, a Lindvik stracił swój srebrny medal. Dzień później norweska kadra do swoich naruszeń przepisów się przyznała. - Oszukiwaliśmy. Próbowaliśmy obejść system. To niedopuszczalne. Przez całą noc robiliśmy wszystko, co możliwe, by wyjaśnić, co się stało. Członkowie sztabu przyznali, że wszyli wzmocnione nici w kombinezony Forfanga i Lindvika. To dla mnie ogromny szok. To stoi w sprzeczności ze wszystkim, w co wierzę - powiedział na konferencji prasowej dyrektor sportowy reprezentacji.