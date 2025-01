Anze Lanisek zdeklasował rywali, ponad 30 punktów różnicy. Niebywały wyczyn Słoweńca

Po Turnieju Czterech Skoczni zawodnicy rywalizujący w Pucharze Świata otrzymali dłuższe wolne, ponieważ w weekend 11-12 stycznia nie przeprowadzono konkursów cyklu, które pierwotnie miały odbyć się w Predazzo. Polacy wykorzystali wolny termin na przeprowadzenie mistrzostw kraju, które wygrał Paweł Wąsek . Swojego mistrza we wtorek wyłonili z kolei Słoweńcy.

Anze Lanisek mistrzem Słowenii. Deklasacja w Planicy

Faworytem rywalizacji w Planicy był Anze Lanisek , który zajmuje 12. miejsce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - najwyższe w słoweńskiej ekipie. Nie przekreślano jednak także szans plasującego się cztery lokaty niżej Timiego Zajca. Dość nieoczekiwanie doszło jednak do deklasacji, a kibice zgromadzeni pod obiektem HS-138 byli świadkami dominacji jednego z zawodników.

Już w pierwszej serii kapitalnym skokiem na 136 m błysnął Lanisek, który otrzymał przy tym wysokie noty i z dużą przewagą objął prowadzenie. W drugim skoku powtórzył swój wyczyn, ponownie osiągając 136 m i 57 punktów za noty. I w oficjalnej klasyfikacji zawodów aż o 32,1 pkt wyprzedził drugiego Timiego Zajca (131,5, 125 m). Trzecie miejsce zajął Domen Prev c (132,5, 125 m).

"Mistrzostwa kraju potraktowałem jak normalny konkurs. Wiem, że dobrze pracuję na treningach, ale nie udało mi się tego pokazać w tegorocznych konkursach Pucharu Świata. Nawet jeśli w Titisee-Neustadt i Garmisch-Partenkirchen byłem czwarty, to doskonale zdaję sobie sprawę, że to jeszcze nie to, stać mnie na znacznie więcej" - mówił Lanisek po zawodach cytowany przez rtvslo.si.